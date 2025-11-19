Казахстанец разгромил чемпиона мира и вышел в финал Кубка мира по боксу

Во второй трёхминутке казахстанец не сбавил темп, однако на сей раз выиграл лишь 3:2. Таким образом, судьба боя решалась в последнем третьем отрезке, победителем которого стал Нурбек, вышедший в финал. Украинец, в свою очередь, завершает турнир с бронзовой медалью.