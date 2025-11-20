Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Индия разыграли золото Кубка мира по боксу

Казахстанский боксёр Нурбек Мурсал не смог завоевать золотую медаль финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Кадр из трансляции

В финале весовой категории до 70 килограммов он уступил по очкам хозяину ринга Хитешу Хитешу. Таким образом, Мурсал вернётся домой с серебряной медалью.

Казахстан на финальном этапе Кубка мира представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин.