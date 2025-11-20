Казахстан и Индия разыграли золото Кубка мира по боксу

В финале весовой категории до 70 килограммов он уступил по очкам хозяину ринга Хитешу Хитешу. Таким образом, Мурсал вернётся домой с серебряной медалью.
Казахстанский боксёр Нурбек Мурсал не смог завоевать золотую медаль финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.
В финале весовой категории до 70 килограммов он уступил по очкам хозяину ринга Хитешу Хитешу. Таким образом, Мурсал вернётся домой с серебряной медалью.
Казахстан на финальном этапе Кубка мира представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин.