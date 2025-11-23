Ричмонд
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC

Бенавидес нокаутировал Ярда и защитил чемпионский пояс WBC.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился семь раундов и завершился победой американца техническим нокаутом.

Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC. 28-летний американец стал чемпионом мира в апреле после того, как россиянин Дмитрий Бивол освободил титул WBC.

В активе Бенавидеса 31 победа (25 — нокаутом) в 31 поединке за карьеру. На счету 34-летнего Ярда 27 побед (24 — нокаутом) при четырех поражениях (три из них — нокаутом).

В другом поединке вечера американец Девид Хейни единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Брайаном Норманом и стал обладателем пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе.