Головкин стал президентом World Boxing

Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 — нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024-го он был избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. В сентябре того же года Головкин возглавил олимпийскую комиссию World Boxing. В его обязанности входил контроль процесса восстановления бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.