Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing

Геннадий Головкин — казахстанский боксёр, чемпион мира среди любителей и серебряный призёр Олимпиады 2004 года. С 2006 года выступал на профессиональном ринге в среднем весе, завоевал чемпионские титулы по версиям WBA, IBO, WBC и The Ring, а также признавался «Боксёром года».