Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing

Токаев поздравил Головкина с избранием на должность президента World Boxing.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

АСТАНА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing.

«Глава государства поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing», — говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

В поздравлении Токаев подчеркнул выдающиеся достижения Головкина.

«Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта», — приводятся в сообщении слова Токаева.

Геннадий Головкин — казахстанский боксёр, чемпион мира среди любителей и серебряный призёр Олимпиады 2004 года. С 2006 года выступал на профессиональном ринге в среднем весе, завоевал чемпионские титулы по версиям WBA, IBO, WBC и The Ring, а также признавался «Боксёром года».

World Boxing — международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс.