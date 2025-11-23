Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing

АСТАНА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing.
«Глава государства поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing», — говорится в сообщении в Telegram-канале президента.
В поздравлении Токаев подчеркнул выдающиеся достижения Головкина.
«Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта», — приводятся в сообщении слова Токаева.
Геннадий Головкин — казахстанский боксёр, чемпион мира среди любителей и серебряный призёр Олимпиады 2004 года. С 2006 года выступал на профессиональном ринге в среднем весе, завоевал чемпионские титулы по версиям WBA, IBO, WBC и The Ring, а также признавался «Боксёром года».
World Boxing — международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс.