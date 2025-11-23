Ричмонд
Ислам Махачев прилетел в Дагестан. 16 ноября он стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Напомним, Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. Ранее он владел поясом легкого дивизиона, но оставил титул, сменив категорию.

Провал команды Хабиба в Катаре: Махачев секундировал двух бойцов — оба проиграли.

Гэрри намекнул, что будет готовиться к Махачеву с командой Топурии: «Мы остановим дагестанцев и снимем с плеч голову Ислама».

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
