Костя Цзю: «Я бы не хотел видеть спарринги между моими сыновьями»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о потенциальных спаррингах между своими сыновьями — Тимофеем и Никитой Цзю.

Источник: Getty Images

«Мои сыновья не спаррингуют между собой. Последнее, что я видел в исполнении моих сыновей в этом роде, было у меня дома. И бились не до первой крови, а было что-то хуже. Не думаю, что их спарринги могут помочь им как-то, потому что это перерастет во что-то большее. Я бы не хотел видеть, как они спаррингуют друг с другом», — сказал Цзю в интервью MMA.Metaratings.ru.

Тимофей Цзю последний раз дрался 25 июля в бою за титул чемпиона WBC, уступив действующему обладателю пояса Себастьяну Фундоре. На его счету 25 побед при 3 поражениях.

Никита Цзю последний поединок провел 25 августа, победив Лулзима Исмаили. В активе Никиты 11 побед и ни одного поражения.