Шавкат Рахмонов: «Честно говоря, я самый серьезный соперник для Махачева»

"Вижу, что наш бой будет очень конкурентным. Ислам, как всегда, попытается уйти в партер и бороться, но, думаю, я буду готов к его тейкдаунам и ко всему, что он предложит.
Я плохой соперник для Ислама. Могу драться где угодно — в стойке, в партере, в клинче. Думаю, Ислам это понимает, как и его команда. Честно говоря, я для него самый серьезный соперник", — сказал Шавкат Рахмонов.
Последний раз Рахмонов дрался в декабре 2024-го, когда единогласным решением судей победил Иэна Гэрри. Его рекорд в UFC — 7−0.
С кем дальше драться Махачеву?