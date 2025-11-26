Ричмонд
Шавкат Рахмонов: «Честно говоря, я самый серьезный соперник для Махачева»

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов считает себя самым серьезным соперником для чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

Источник: Спортс"

"Вижу, что наш бой будет очень конкурентным. Ислам, как всегда, попытается уйти в партер и бороться, но, думаю, я буду готов к его тейкдаунам и ко всему, что он предложит.

Я плохой соперник для Ислама. Могу драться где угодно — в стойке, в партере, в клинче. Думаю, Ислам это понимает, как и его команда. Честно говоря, я для него самый серьезный соперник", — сказал Шавкат Рахмонов.

Последний раз Рахмонов дрался в декабре 2024-го, когда единогласным решением судей победил Иэна Гэрри. Его рекорд в UFC — 7−0.

