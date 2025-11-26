Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арнольд Аллен подертся с Джином Силвой на UFC 324 (MMA Fighting)

Бой в полулегком весе должен пройти 24 января в Лас-Вегасе на первом номерном турнире UFC в 2025 году.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Последний раз Аллен дрался в июле 2024-го, когда единогласным решением судей победил Гигу Чикадзе.

Сильва в последнем поединке проиграл техническим нокаутом Диего Лопесу.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше