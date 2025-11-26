Олимпийский чемпион из Узбекистана ушёл в профи: первый соперник из Казахстана

В сентябре в Ливерпуле оба выиграли чемпионат мира-2025 от World Boxing, причем прошли в ¼ финала боксёров из Казахстана: 20-летний Умматалиев (80 кг) победил серебряного призера Олимпиады-2024 Нурбека Оралбая, а 24-летний Муйдинхуджаев (65 кг) — Ертугана Зейнуллинова.