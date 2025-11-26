Олимпийский чемпион из Узбекистана ушёл в профи: первый соперник из Казахстана

Карьеру в профи решили начать Асадхужа Муйдинхужаев и Жавохир Умматалиев.
В сентябре в Ливерпуле оба выиграли чемпионат мира-2025 от World Boxing, причем прошли в ¼ финала боксёров из Казахстана: 20-летний Умматалиев (80 кг) победил серебряного призера Олимпиады-2024 Нурбека Оралбая, а 24-летний Муйдинхуджаев (65 кг) — Ертугана Зейнуллинова.
Также Муйдинхужаев брал золото (67 кг) на ЧМ-2023 и является олимпийским чемпионом Парижа-2024 (71 кг). Умматалиев — чемпион Азии-2024 и чемпион мира-2022 среди молодежи.
Оба узбека дебютирует на профи-ринге 28 ноября в рамках вечера бокса в российском Челябинске. Соперником Муйдинхуджаева будет 26-летний казахстанец Айдос Тастаев (8−7, 2 КО), а Умматалиева — 31-летний азербайджанец Рахим Алиев (3−0, 3 КО).