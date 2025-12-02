ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана перенесен: известны подробности

— 2 декабря состоится церемония открытия турнира. Первые бои должны были состояться 3 декабря, но мы сдвинули их начало на 4 декабря в связи с тем, что не все спортсмены из‑за проблем с визами успели прилететь в Объединенные Арабские Эмираты, — заявил генеральный секретарь IBA Крис Робертс на техническом совещании перед стартом турнира.