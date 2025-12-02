Принято неожиданное решение по бою Алимханулы за три титула

По информации Хейла, ссылающегося на организаторов боя, на замену Алимханулы выйдет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36−4, 24 КО).
«Я подтвердил через PBC, что теперь Эрисланди Лара проведёт бой с Йоханом Гонсалесом в субботу после того, как Жанибек Алимханулы не прошёл тест VADA», — написал он.
Напомним, поединок Алимханулы — Лара за три титула был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана).
Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14−1, 9 KO).