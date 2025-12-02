Ричмонд
Титульный бой Жанибека Алимханулы отменен. Он сдал положительный допинг тест

Поединок чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO и IBF Жанибека Алимханулы отменен.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Боец из Казахстана сдал положительный допинг-тест VADA. Журналист Дэн Рафаэл уточняет, что в организме боксера обнаружен мельдоний.

Бой Алимханулы (17−0) с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29−3−3) планировался 7 декабря на арене Frost Bank Center в Сан-Антонио (США).

Жанибек прокомментировал случившееся в соцсетях:

«Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это хорошо знаете. Удивился, когда прочитал новости. VADA взяли первый тест и сообщили, что все чисто. Я ничего не изменял в своих витаминах. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому я запросил повторный».

Организаторы вечера бокса сообщили, что Алимханулы заменит 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36−4, 24 КО).

Ламонт Роуч: «Думаю, Стивенсон победит Лопеса. Потом будет шанс для нашего мегабоя».

Официально: Шакур Стивенсон и Теофимо Лопес подерутся 31 января.