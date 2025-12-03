«Не стоит спешить». Алимханулы обнадёжили после срыва поединка

Напомним, что 6 декабря в Сан-Антонио (США) 32-летний спортсмен из Жыланды должен был провести главный бой в своей карьере — объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой (31−3−3, 19 КО), обладателем титула WBA. Однако Алимханулы сдал положительный допинг-тест и был снят с карда. Всемирная боксерская организация (WBO) уже начала расследование инцидента.
Однако Ибраимов считает, что с выводами торопиться рано. По его словам, в истории спорта были случаи, когда первый тест показывал положительный результат, а второй анализ спортсмены проходили успешно.
«Были спортсмены, которые сдавали вторую допинговую пробу и успешно её проходили. Поэтому не стоит спешить, давайте дождёмся результатов ещё одного теста», — сказал Ибраимов в программе «Таңшолпан».
Тем временем, Лара всё же выйдет на ринг в Сан-Антонио: его новым соперником станет венесуэлец Йохан Гонсалес (36−4, 34 КО), который заменил казахстанца.