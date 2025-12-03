Ричмонд
«Не стоит спешить». Алимханулы обнадёжили после срыва поединка

Олимпийский чемпион (2000) по боксу из Казахстана Ермахан Ибраимов высказался по поводу срыва поединка обладателя двух титулов в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17−0, 12 KO), передают Vesti.kz со ссылкой на B1rinshibol.

Источник: Соцсети

Напомним, что 6 декабря в Сан-Антонио (США) 32-летний спортсмен из Жыланды должен был провести главный бой в своей карьере — объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой (31−3−3, 19 КО), обладателем титула WBA. Однако Алимханулы сдал положительный допинг-тест и был снят с карда. Всемирная боксерская организация (WBO) уже начала расследование инцидента.

Однако Ибраимов считает, что с выводами торопиться рано. По его словам, в истории спорта были случаи, когда первый тест показывал положительный результат, а второй анализ спортсмены проходили успешно.

«Были спортсмены, которые сдавали вторую допинговую пробу и успешно её проходили. Поэтому не стоит спешить, давайте дождёмся результатов ещё одного теста», — сказал Ибраимов в программе «Таңшолпан».

Тем временем, Лара всё же выйдет на ринг в Сан-Антонио: его новым соперником станет венесуэлец Йохан Гонсалес (36−4, 34 КО), который заменил казахстанца.