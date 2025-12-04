Ричмонд
Геннадий Головкин введён в Зал славы бокса

Международный зал славы бокса объявил новый класс членов на 2026 год. Среди них оказался легендарный казахстанский средневес Геннадий Головкин, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Вместе с Головкиным в Зал славы будут введены американец Антонио Тарвер и британец Найджел Бенн.

Церемония посвящения пройдёт с 11 по 14 июня 2026 года в Канастоте, штат Нью-Йорк. В рамках четырёхдневного праздника бокса участников ждут выставки, беседы у ринга, показательные поединки, забеги, банкет, парад и торжественная церемония посвящения.

Головкин стал четвёртым боксёром из стран бывшего СССР, удостоившимся такого признания. Ранее в Зал славы вошли россиянин Костя Цзю и украинцы Владимир и Виталий Кличко.

Международный зал славы бокса открылся для публики в 1989 году и посвящён сохранению наследия великого спорта — бокса. Он расположен в Канастоте, штат Нью-Йорк, и служит данью уважения величайшим боксёрам, а также всем, кто внёс значительный вклад в развитие этого вида спорта. Посетители могут оценить богатую историю и традиции бокса и отметить достижения легенд ринга.