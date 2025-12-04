Геннадий Головкин введён в Зал славы бокса

Международный зал славы бокса открылся для публики в 1989 году и посвящён сохранению наследия великого спорта — бокса. Он расположен в Канастоте, штат Нью-Йорк, и служит данью уважения величайшим боксёрам, а также всем, кто внёс значительный вклад в развитие этого вида спорта. Посетители могут оценить богатую историю и традиции бокса и отметить достижения легенд ринга.