Узбекистан оформил разгром на ЧМ по боксу с участием Казахстана

Один из лидеров сборной Узбекистана по боксу Асадхужа Муйдинхужаев одержал уверенную победу на чемпионате мира от IBA, проходящем в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: КФБ

В 1/16 финала весовой категории до 67 килограммов он уверенно победил багамца Рэйшилда Уильямса со счётом 5:0.

Муйдинхужаев является двукратным чемпионом мира (2023, 2025) и обладателем золотой медали Олимпийских игр (2024).

Отметим, что на данном ЧМ также представлена казахстанская команда. Сегодня, 5 декабря, свои поединки проведут Санатали Тольтаев (67 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Даулет Толемисов (86 кг). О прямой трансляции можно узнать здесь.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а четвертьфиналисты — по 10 тысяч.