Головкин рассказал о своём включении в Зал славы бокса

Легендарный казахстанский средневес Геннадий Головкин прокомментировал новость о своём включении в Международный зал славы бокса, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

«Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Моё имя внесено в международный зал боксерской славы!

Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь.

За эти годы было много работы, решений и шагов, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня.

Теперь моё имя — часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», — написал он в соцсетях.

Отметим, что вместе с Головкиным в Зал славы будут введены американец Антонио Тарвер и британец Найджел Бенн.

Церемония посвящения пройдёт с 11 по 14 июня 2026 года в Канастоте, штат Нью-Йорк. В рамках четырёхдневного праздника бокса участников ждут выставки, беседы у ринга, показательные поединки, забеги, банкет, парад и торжественная церемония.