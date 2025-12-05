Головкин рассказал о своём включении в Зал славы бокса

«Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Моё имя внесено в международный зал боксерской славы!



Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь.



За эти годы было много работы, решений и шагов, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня.



Теперь моё имя — часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит.



Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», — написал он в соцсетях.