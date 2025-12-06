Белорусы Волчек и Смягликов с побед стартовали на чемпионате мира по боксу

7 декабря борьбу за выход во второй круг турнира поведут наши Денис Солоцких (до 57 кг) и Александр Радионов (до 71 кг). Еще один белорус Алексей Алферов (до 86 кг) стартует на чемпионате мира сразу с одной восьмой финала 9 декабря. Всего планетарный форум по боксу 2025 года собрал в ОАЭ более 420 спортсменов из 108 стран.