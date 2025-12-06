Ричмонд
Белорусы Волчек и Смягликов с побед стартовали на чемпионате мира по боксу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры начали выступления на мужском чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований поединки 1/16 финала провели двое представителей нашей страны. В категории до 67 кг Вадим Волчек победил Шамшера Саидова из Таджикистана, следующим соперником белоруса станет Вахид Аббасов из Сербии. В весе свыше 92 кг Владислав Смягликов прошел кенийца Клинтона Мурити, далее его ждет встреча с Арманом Махановым из Узбекистана.

7 декабря борьбу за выход во второй круг турнира поведут наши Денис Солоцких (до 57 кг) и Александр Радионов (до 71 кг). Еще один белорус Алексей Алферов (до 86 кг) стартует на чемпионате мира сразу с одной восьмой финала 9 декабря. Всего планетарный форум по боксу 2025 года собрал в ОАЭ более 420 спортсменов из 108 стран.