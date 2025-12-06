Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деклассом и нокаутом обернулся бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков провел первый бой на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: КФБ

В 1/16 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с Джошуа Аароном Казеном из Сейшельских островов.

В первом раунде соперник Аккалыкова побывал в нокдауне. По итогам трехминутки судьи отдали преимущество казахстанцу — 5:0. Во втором раунде Аккалыков продолжил доминировать. В одной из атак он потряс оппонента после чего, тот оказался на канвасе ринга — победа казахстанца нокаутом и выход в ⅛ финала.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.