Деклассом и нокаутом обернулся бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

В 1/16 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с Джошуа Аароном Казеном из Сейшельских островов.
В первом раунде соперник Аккалыкова побывал в нокдауне. По итогам трехминутки судьи отдали преимущество казахстанцу — 5:0. Во втором раунде Аккалыков продолжил доминировать. В одной из атак он потряс оппонента после чего, тот оказался на канвасе ринга — победа казахстанца нокаутом и выход в ⅛ финала.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.