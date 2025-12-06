Деклассом и нокаутом обернулся бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

В первом раунде соперник Аккалыкова побывал в нокдауне. По итогам трехминутки судьи отдали преимущество казахстанцу — 5:0. Во втором раунде Аккалыков продолжил доминировать. В одной из атак он потряс оппонента после чего, тот оказался на канвасе ринга — победа казахстанца нокаутом и выход в ⅛ финала.