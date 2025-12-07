Ричмонд
Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston

Шон Стрикленд (29−7) и Энтони Эрнандес возглавят турнир серии UFC Fight Night, который состоится 21 февраля в Хьюстоне.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

В феврале Стрикленд проиграл решением Дрикусу дю Плесси.

Эрнандес в августе победил удушающим приемом Романа Долидзе.

UFC в марте проведет турнир серии Fight Night в Лондоне.

Шон Стрикленд: «Отказался драться с Эрнандесом в Австралии. Давайте лучше организуем бой в США».

