Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

На UFC 323 Сехудо проиграл судейским решением Пэйтону Тэлботту. Это четвертое поражение Генри подряд.
Всего на счету Сехудо 16 побед и пять поражений в MMA. В феврале ему исполнится 39 лет.
