Алешандре Пантожа сломал руку в бою с Джошуа Ваном

На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (30−6) и Джошуа Ваном (16−2). Ван победил техническим нокаутом в первом раунде.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Пантожа сломал руку после неудачного падения и не смог продолжить бой.

Это первое поражение Пантожи с июля 2020-го, он провел четыре успешные защиты титула.

Чемпион UFC еще недавно работал курьером. 18 тысяч доставок и максимальный рейтинг!