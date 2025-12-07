Ричмонд
Ислам Махачев: «Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо выходил в эту клетку. Петя, ты это заслужил»

Ислам Махачев прокомментировал бой Мераба Двалишвили и Петра Яна.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо выходил в эту клетку.

Петя, ты это заслужил", — написал Ислам Махачев.

Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, проиграв Петру Яну на UFC 323. Он не проигрывал с 2018 года.

? Петр Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и вернул пояс легчайшего веса.

