Петр Ян продлил победную серию до четырех боев. Он вернул титул UFC спустя четыре года и девять месяцев

Ян победил единогласным решением судей.
Ян продлил победную серию до четырех боев. В марте 2023-го он проиграл Двалишвили единогласным решением судей — это его последнее поражение.
Ян вернул пояс спустя четыре года и девять месяцев.
15 фактов про Яна: бизнес в 12 лет, слушал Майкла Джексона, помог автору Спортса«» с тяжелой травмой.
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.