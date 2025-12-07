Ричмонд
Ян после победы над Двалишвили: «Очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Привет моей стране — России»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал в октагоне победу над Мерабом Двалишвили.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Спасибо большое, Лас-Вегас! Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Я очень долго трудился и готовился — для меня это жизнь.

Привет моей стране — России. Привет всему СНГ, маме, детям — всех люблю. Благодарен команде, которая поддерживает меня в трудные и счастливые моменты", — сказал Ян.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и вернул пояс легчайшего веса.

Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, проиграв Петру Яну на UFC 323. Он не проигрывал с 2018 года.

