Ян после победы над Двалишвили: «Очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Привет моей стране — России»

"Спасибо большое, Лас-Вегас! Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Я очень долго трудился и готовился — для меня это жизнь.
Привет моей стране — России. Привет всему СНГ, маме, детям — всех люблю. Благодарен команде, которая поддерживает меня в трудные и счастливые моменты", — сказал Ян.
Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и вернул пояс легчайшего веса.
Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, проиграв Петру Яну на UFC 323. Он не проигрывал с 2018 года.
Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше