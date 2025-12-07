Ричмонд
Двалишвили после поражения Яну: «Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу»

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили хочет третий бой с россиянином Петром Яном.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу», — сказал Двалишвили.

Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением на UFC 323 и выиграл пояс легчайшего дивизиона. Мераб одолел Яна в марте 2023-го.

Петр Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев.

Ян после победы над Двалишвили: «Очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Привет моей стране — России».

