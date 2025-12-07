Казахский боксёр огорчил Узбекистан на ЧМ-2025 в Дубае

Во втором поединке на мировом первенстве-2025 в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг Ильясов встретился с Омаром Ливазой из Кыргызстана. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из Кыргызстана со счётом 5:0. Это поражение стало первым для сборной Узбекистана на турнире, а Ливаза благодаря победе вышел в следующий этап соревнований.