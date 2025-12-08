Ян выложил сгенерированное ИИ фото. где он в джакузи с девушками, а Мераб — официант

«Восстанавливаюсь после боя», — подписал фото Ян.
Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше за пояс легчайшего дивизиона на UFC 323.
Ян о желании Двалишвили провести трилогию: «Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим».
Ян отклонил приглашение Мераба в джакузи: «Туда лучше с девочками ходить».
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше