Казахстанец отправил чемпиона мира из России в нокдаун, но проиграл на ЧМ-2025 по боксу

Его соперником в ⅛ финала в весе до 80 килограммов был россиянин Джамбулат Бижамов.
Первый раунд Жакпеков остался за Жакпековым раздельным решением судей (3:2). Вторая трехминутка сложилась в пользу россиянина — 4:1.
В третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун, но несмотря на это, поединок завершился в пользу его соперника — победа раздельным решением судей — 4:1.
Бижамов является чемпионом мира среди юниоров, трехкратным чемпионом мира по юниорам и серебряным призером чемпионата мира среди взрослых.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.