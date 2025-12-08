Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец отправил чемпиона мира из России в нокдаун, но проиграл на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков не смог выйти в ¼ финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: КФБ

Его соперником в ⅛ финала в весе до 80 килограммов был россиянин Джамбулат Бижамов.

Первый раунд Жакпеков остался за Жакпековым раздельным решением судей (3:2). Вторая трехминутка сложилась в пользу россиянина — 4:1.

В третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун, но несмотря на это, поединок завершился в пользу его соперника — победа раздельным решением судей — 4:1.

Бижамов является чемпионом мира среди юниоров, трехкратным чемпионом мира по юниорам и серебряным призером чемпионата мира среди взрослых.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.