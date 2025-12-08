Легендарный боксер из Казахстана учинил разгром на ЧМ-2025

37-летний Жусупов — легенда казахского любительского бокса. Он — чемпион мира (2021) и Азии (2013, 2019), а также чемпион серии WSB (2015), Всемирных военных игр (2019) и чемпионата мира среди военнослужащих (2021). Еще неоднократно выигрывал национальный чемпионат.