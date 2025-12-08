Ричмонд
Нокаутом обернулся бой вице-чемпиона мира из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел в ¼ финала на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Источник: КФБ

В ⅛ финала в весовой категории до 60 килограммов Темиржанову противостоял Эндрю Чилата из Замбии. Поединок завершился досрочной победой казахстанца нокаутом во втором раунде. Темиржанов сильно и удачно попал сопернику по печени.

Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.