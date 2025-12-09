Казахстанец стал любимцем на ЧМ‑2025: он «кошмар узбекских боксёров»

«Асылкулов был моим любимым боксёром в мире последние несколько лет. Мне очень нравится его стиль, и я говорил об этом нескольким людям, когда был в Казахстане: когда он полностью здоров и сосредоточен, ему практически нет равных среди нынешних соперников. Он обладает потрясающей технической подготовкой. Не будем забывать, что он уже побеждал таких бойцов, как Халоков, Сабырхан, Оливейра, Гантумур и многих других.



Одна из сложностей для Асылкулова всегда была связана с весом. Когда я встречался с ним в Казахстане, мы немного об этом говорили — он больше не может сбрасывать до 55 кг, но при 60 кг не чувствует себя достаточно сильным. Зато при 57 кг он абсолютно завораживающий.



Конечно, этот соперник не был идеальным для того, чтобы Асылкулов проявил себя наилучшим образом. Асылкулов в своей лучшей форме работает на контратаках: плавные движения корпусом, резкие контратакующие комбинации и умение перестраиваться до того, как противник успевает среагировать», — написал Робинсон в соцсетях.