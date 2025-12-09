Двумя нокдаунами обернулась дуэль Казахстан — Узбекистан на ЧМ-2025 по боксу

Его соперником в ⅛ финала в весе до 86 килограммов был Акмалжон Исроилов из Узбекистана.
Поединок завершился победой Исроилова. При этом Толемисову дважды, в первом и втором раунде был отсчитан нокдаун.
Напомним, в 1/16 финала казахстанец единогласным решением судей одолел бразильца Рамона Батальего Соузу.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.