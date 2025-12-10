Легендарный боксёр принёс Казахстану первую медаль чемпионата мира-2026

37-летний Жусупов — одна из ключевых фигур в истории казахстанского любительского бокса. В его активе титул чемпиона мира (2021), два золота чемпионатов Азии (2013 и 2019), победа в лиге WSB (2015), а также триумфы на Всемирных военных играх (2019) и мировом первенстве среди военнослужащих (2021). Кроме того, он многократный чемпион Казахстана.