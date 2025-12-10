Ричмонд
Нокдауном обернулся бой казахстанского вице-чемпиона мира против нокаутёра из профи на ЧМ-2025

Представитель сборной Казахстана по боксу Серик Темиржанов провёл четвертьфинальный бой против таджикистанца Акмала Убайдова в рамках чемпионата мира IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: КФБ

Их поединок прошёл в лимите весовой категории до 60 килограммов.

Первая трёхминутка оказалась на стороне Убайдова — 5:0. Во втором раунде таджикистанец мощным ударом отправил Темиржанова в нокдаун, однако Серик продолжил встречу. В третьем отрезке казахстанца устроил бы лишь только нокаут, но, несмотря на старания, он не смог финишировать соперника и упустил победу.

Таким образом, Темиржанов покидает турнир, а Убайдов выходит в полуфинал и гарантирует себе бронзовую медаль соревнований.

Ранее свои четвертьфинальные выиграли Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов.

Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Стоит отметить, что Убайдов с 2021 года выступает в профессионалах. Также он является победителем чемпионата Азии-2024.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.