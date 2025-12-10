Нокдауном обернулся бой казахстанского вице-чемпиона мира против нокаутёра из профи на ЧМ-2025

Первая трёхминутка оказалась на стороне Убайдова — 5:0. Во втором раунде таджикистанец мощным ударом отправил Темиржанова в нокдаун, однако Серик продолжил встречу. В третьем отрезке казахстанца устроил бы лишь только нокаут, но, несмотря на старания, он не смог финишировать соперника и упустил победу.