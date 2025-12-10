Нокдауном обернулся бой казахстанского вице-чемпиона мира против нокаутёра из профи на ЧМ-2025

Их поединок прошёл в лимите весовой категории до 60 килограммов.
Первая трёхминутка оказалась на стороне Убайдова — 5:0. Во втором раунде таджикистанец мощным ударом отправил Темиржанова в нокдаун, однако Серик продолжил встречу. В третьем отрезке казахстанца устроил бы лишь только нокаут, но, несмотря на старания, он не смог финишировать соперника и упустил победу.
Таким образом, Темиржанов покидает турнир, а Убайдов выходит в полуфинал и гарантирует себе бронзовую медаль соревнований.
Ранее свои четвертьфинальные выиграли Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов.
Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).
Стоит отметить, что Убайдов с 2021 года выступает в профессионалах. Также он является победителем чемпионата Азии-2024.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.