Раздельным решением завершился бой профи-боксёра из Казахстана против олимпийского чемпиона Узбекистана

Казахстанский боксёр Санатали Тольтаев выступил в четвертьфинале чемпионата мира по боксу IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Дирекция развития спорта

На этой стадии ему противостоял олимпийский чемпион-2024 и двукратный обладатель медали ЧМ из Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев. Уже в первом раунде рефери пришлось остановить поединок из-за кровотечения над бровью казахстанца. Тем не менее Тольтаев продолжил встречу, а отрезок завершился со счётом 3:2 в пользу Муйдинхужаева.

Вторая трёхминутка снова оказалась за узбекистанцем — 4:1. В третьем отрезке судья вновь прервал бой из-за рассечки Санатали. Тем не менее Тольтаев довёл бой до конца — он завершился раздельным решением в пользу олимпийского чемпиона.

Таким образом казахстанец покинул турнир, а Муйдинхужаев вышел в полуфинал, гарантировав себе бронзовую медаль.

Тольтаев — победитель ЧА среди молодежи (2017), победитель молодёжных спортивных игр (2017), бронзовый призёр ЧРК (2017), победитель ЧРК (2018), обладатель бронзы ЧА среди взрослых (2019). Его рекорд в профи (4−1, 2 КО).

Ранее свои четвертьфинальные выиграли Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Неудачу понёс Серик Темиржанов.