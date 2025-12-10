Раздельным решением завершился бой профи-боксёра из Казахстана против олимпийского чемпиона Узбекистана

На этой стадии ему противостоял олимпийский чемпион-2024 и двукратный обладатель медали ЧМ из Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев. Уже в первом раунде рефери пришлось остановить поединок из-за кровотечения над бровью казахстанца. Тем не менее Тольтаев продолжил встречу, а отрезок завершился со счётом 3:2 в пользу Муйдинхужаева.