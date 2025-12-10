Раздельным решением завершился бой профи-боксёра из Казахстана против олимпийского чемпиона Узбекистана

На этой стадии ему противостоял олимпийский чемпион-2024 и двукратный обладатель медали ЧМ из Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев. Уже в первом раунде рефери пришлось остановить поединок из-за кровотечения над бровью казахстанца. Тем не менее Тольтаев продолжил встречу, а отрезок завершился со счётом 3:2 в пользу Муйдинхужаева.
Вторая трёхминутка снова оказалась за узбекистанцем — 4:1. В третьем отрезке судья вновь прервал бой из-за рассечки Санатали. Тем не менее Тольтаев довёл бой до конца — он завершился раздельным решением в пользу олимпийского чемпиона.
Таким образом казахстанец покинул турнир, а Муйдинхужаев вышел в полуфинал, гарантировав себе бронзовую медаль.
Тольтаев — победитель ЧА среди молодежи (2017), победитель молодёжных спортивных игр (2017), бронзовый призёр ЧРК (2017), победитель ЧРК (2018), обладатель бронзы ЧА среди взрослых (2019). Его рекорд в профи (4−1, 2 КО).
Ранее свои четвертьфинальные выиграли Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Неудачу понёс Серик Темиржанов.