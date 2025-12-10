Узбекистан лишили медали ЧМ по боксу с участием Казахстана

В четвертьфинале категории до 48 килограммов он встретился с действующим чемпионом Европы Субханом Мамедовым из Азербайджана и уступил ему по итогам трёх раундов — 1:4. Победа позволила Мамедову выйти в полуфинал и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль.