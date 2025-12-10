Ричмонд
Мощным нокаутом завершился бой чемпиона мира из Казахстана за медаль ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков провёл четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: KBF

Его соперником в весовой категории до 75 килограммов стал представитель Израиля Мирослав Капулер-Ищенко. Аккалыков быстро разбил лицо оппонента из-за чего рефери пришлось останавливать встречу. Тем не менее поединок продолжился — но ненадолго.

За несколько секунд до конца дебютной трёхминутки казахстанец отправил Капулера-Ищенко в нокдаун, после чего судья решил остановить избиение.

Таким образом, Аккалыков выходит в полуфинал и гарантирует себе бронзовую медаль соревнований.

Аккалыков становился чемпионом мира среди юниоров, а также побеждал на этапе Кубка мира в Астане.