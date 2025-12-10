Ричмонд
Узбекские боксёры в очном бою решили судьбу медали ЧМ с участием Казахстана

Узбекистанский боксёр Фазлиддин Эркинбоев вышел в полуфинал чемпионата мира-2025 IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

В четвертьфинале категории до 75 килограммов он встретился с Саиджамшидом Жафаровым — уроженцем Узбекистана, представляющим Азербайджан.

По итогам трёх раундов Эркинбоев одержал уверенную победу единогласным решением судей и гарантировал себе минимум бронзу. Во втором раунде Жафаров оказался в нокдауне.

Эркинбоев — действующий чемпион мира по версии World Boxing.

Жафаров — этнический узбек, серебряный призёр чемпионата мира-2023 и двукратный чемпион Азии (2021, 2022).

В этот же день, 10 декабря, победы в своих четвертьфиналах одержали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов и Санатали Тольтаев завершили выступление на стадии ¼ финала.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов начислят по 10 тысяч долларов.