Узбекские боксёры в очном бою решили судьбу медали ЧМ с участием Казахстана

В этот же день, 10 декабря, победы в своих четвертьфиналах одержали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов и Санатали Тольтаев завершили выступление на стадии ¼ финала.



Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов начислят по 10 тысяч долларов.