Разгромом завершился бой супертяжа из Казахстана против призёра ЧМ за медаль чемпионата мира-2025

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов начислят по 10 тысяч долларов.