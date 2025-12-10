Ричмонд
Разгромом завершился бой супертяжа из Казахстана против призёра ЧМ за медаль чемпионата мира-2025

Казахстанский супертяжеловес Нурлан Сапарбай выступил в четвертьфинале чемпионата мира по боксу-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

На этой стадии его соперником стал армянин Давид Чалоян. Поединок прошёл в лимите весовой категории свыше 92 килограммов.

Первый раунд завершился победный представителя Армении 4:1. Вторая трёхминутная с идентичным счётом досталась Чалояну. В третьем отрезке Сапарбай не смог перевернуть исход встречи и потерпел поражение (5:0).

Таким образом, казахстанец покинул соревнования, а армянин вышел в полуфинал, гарантировав себе бронзу.

Давид Чалоян — серебряный призёр чемпионата мира-2021.

В этот же день, 10 декабря, победы в своих четвертьфиналах одержали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов и Санатали Тольтаев завершили выступление на стадии ¼ финала.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов начислят по 10 тысяч долларов.