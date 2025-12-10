Разгромом завершился бой супертяжа из Казахстана против призёра ЧМ за медаль чемпионата мира-2025

На этой стадии его соперником стал армянин Давид Чалоян. Поединок прошёл в лимите весовой категории свыше 92 килограммов.
Первый раунд завершился победный представителя Армении 4:1. Вторая трёхминутная с идентичным счётом досталась Чалояну. В третьем отрезке Сапарбай не смог перевернуть исход встречи и потерпел поражение (5:0).
Таким образом, казахстанец покинул соревнования, а армянин вышел в полуфинал, гарантировав себе бронзу.
Давид Чалоян — серебряный призёр чемпионата мира-2021.
В этот же день, 10 декабря, победы в своих четвертьфиналах одержали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов и Санатали Тольтаев завершили выступление на стадии ¼ финала.
Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов начислят по 10 тысяч долларов.