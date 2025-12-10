Казах нокдауном принёс Узбекистану медаль ЧМ-2025 по боксу

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов Маханов встретился с кубинцем Алехандро Лопесом и одержал уверенную победу единогласным решением судей. При этом в третьем раунде узбекистанец отправил соперника в нокдаун, что окончательно закрепило его преимущество и гарантировало ему как минимум бронзовую медаль мирового первенства.