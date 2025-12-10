Белорус Алферов гарантировал медаль чемпионата мира по боксу

На стадии четвертьфинала в весе до 86 кг Алферов разобрался с конголезцем Петером Питой, следующим соперником белоруса будет армянин Рафаэль Оганесян. В случае поражения в полуфинале Алексей станет обладателем бронзовой награды, поскольку бои за третьи места не предусмотрены. В 2021 году Алферов был серебряным призером планетарного форума в Сербии, а год назад там же дошел до финала чемпионата Европы.