Белорус Алферов гарантировал медаль чемпионата мира по боксу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Алферов вышел в полуфинал проходящего в Дубае мужского чемпионата мира по боксу 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кадр из трансляции

На стадии четвертьфинала в весе до 86 кг Алферов разобрался с конголезцем Петером Питой, следующим соперником белоруса будет армянин Рафаэль Оганесян. В случае поражения в полуфинале Алексей станет обладателем бронзовой награды, поскольку бои за третьи места не предусмотрены. В 2021 году Алферов был серебряным призером планетарного форума в Сербии, а год назад там же дошел до финала чемпионата Европы.

Также 10 октября на ринг выходил наш Вадим Волчек, выступающий в категории до 67 кг. В своем четвертьфинальном поединке белорус уступил призеру Олимпийских игр Оганесу Бачкову из Армении. На стадии ⅛ финала выступления в ОАЭ завершили наши Денис Солоцких (до 57 кг), Александр Радионов (до 71 кг) и Владислав Смягликов (свыше 92 кг).

Полуфиналы на чемпионате мира по боксу 2025 года пройдут в четверг, бои за золото запланированы на 13 декабря. В общей сложности главный старт сезона собрал в Дубае более 420 спортсменов из 108 стран.