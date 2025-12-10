Чемпионы мира из Узбекистана и России решили судьбу медали ЧМ по боксу с участием Казахстана

В категории до 86 килограммов Исроилов встретился с сильным соперником — россиянином Шарабутдином Атаевым. По итогам трёх раундов судьи отдали предпочтение Атаеву раздельным решением, и он гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Исроилов — чемпион мира World Boxing в Ливерпуле и обладатель золота молодёжного ЧМ-2024.
Его оппонент Атаев — чемпион мира-2023 и чемпион Европы-2024.
Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии ¼ финала.
Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.