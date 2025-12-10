Сенсацией обернулся бой Казахстана за медаль чемпионата мира-2025

На этой стадии ему противостоял Патрик Чинемба из Замбии. Поединок прошёл в рамках весовой до 51 килограмма.
Дебютная трёхминутка завершилась победой Чинемба — 3:2. Второй раунд с идентичным счётом остался за казахстанцем. В третьем раунде сильнее снова неожиданно оказался Чинемба (5:2 исход поединка), вышедший в полуфинал турнира и гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.
Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии ¼ финала.
Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.