Казахстан с разгромом вышел в полуфинал и взял медаль ЧМ по боксу

На стадии ⅛-й весовой категории до 57 килограммов ему противостоял испанец Карлос Мартинес Бернад. Встреча прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Асылкулова со счётом 5:0.
Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков.
Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии ¼ финала.
Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.