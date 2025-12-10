Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан с разгромом вышел в полуфинал и взял медаль ЧМ по боксу

Представитель сборной Казахстана Оразбек Асылкулов вышел в полуфинал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: НОК РК

На стадии ⅛-й весовой категории до 57 килограммов ему противостоял испанец Карлос Мартинес Бернад. Встреча прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Асылкулова со счётом 5:0.

Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков.
Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии ¼ финала.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.