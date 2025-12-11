Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу

ДУБАЙ, 11 дек — РИА Новости. Россиянин Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 48 кг россиянин одолел казахстанца Темиртаса Жусупова.
Финальные поединки чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.