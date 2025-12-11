Ричмонд
Российский боксер Рогозин вышел в финал чемпионата мира

Россиянин Рогозин вышел в финал ЧМ по боксу в Дубае.

Источник: Спорт РИА Новости

ДУБАЙ, 11 дек — РИА Новости. Россиянин Вячеслав Рогозин вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В поединке в весовой категории до 54 кг Рогозин одолел Асилбека Жалилова из Узбекистана.

Финальные поединки чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.

Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.