Сакен Бибосынов принёс Казахстану вторую путёвку в финал ЧМ по боксу

В ½ финала весовой категории до 54 килограммов Бибосынов победил непальца Тапу Чандру Бахадура.
Напомним, ранее другой казахстанец Сабыржан Аккалыков без боя прошёл в финал ЧМ в Дубае (75 кг) после отказа Фазлиддина Эркинбоева из Узбекистана.
Сегодня на ринг также поднимутся Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг).
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.