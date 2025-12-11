Российский боксер Шумков вышел в финал чемпионата мира

ДУБАЙ, 11 дек — РИА Новости. Россиянин Всеволод Шумков вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 60 кг Шумков одолел Акмала Убайдова из Таджикистана. В решающей стадии россиянин встретится с олимпийским чемпионом 2024 года Абдумаликом Халоковым из Узбекистана.
Финальные поединки чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.