Возвращение Железного Осетина. Гассиев нокаутировал Пулева

Все преимущества и недостатки Мурата известны, ясно, к чему готовиться. Нужно сохранять у себя пояс железно, потому что сейчас очень благоприятный период времени для элитных тяжей. Двадцать или тридцать лет назад это подразумевало жесткие звездюли за небольшие деньги, а затем тебя выбрасывали как отработанный материал. Исключения были, если ты Холифилд и у тебя контракт с Доном Кингом. Теперь, даже если ты неоднократно провалился в топ-боях, как Уайлдер, тебе все равно пытаются найти хороший бой. Даже если ты Джозеф Паркер, обвинялся в наркотрафике и попался на допинге — тебе еще дадут массу возможностей (и денег), даже Джаррелл Миллер, который скандалит, нападает на людей и не может справиться с лишним весом, имеет право на маленький кусочек счастья в Эр-Рияде. Как и Мартин Баколе. Время больших возможностей.