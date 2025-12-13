Возвращение Железного Осетина. Гассиев нокаутировал Пулева

Кубрат Пулев был неплох. Кличко нокаутировал Пулева в 2014-м, и по бою было понятно, что Владимир болгарского тяжеловеса совсем не опасается. Джошуа в 2020-м держался от соперника подальше, ждал, пока Пулев устанет и можно будет реализовать свое преимущество в скорости, мощи и боевом интеллекте. У Мурата Гассиева сегодня против Кубрата как будто не было никаких преимуществ, кроме более молодого возраста и меньшей потрепанности. Железный Осетин был слишком механистичен, а вот Пулев — методичен.
Все последние выступления Мурата — это неторопливое перемещение следом за оппонентом, иногда взрывы активности, но чаще без них. Иногда звук ударов Гассиева более звонкий, иногда более глухой. Соперник или держит эти попадания, или нет.
Но само наполнение бокса — бедное, Мурат только меняет направление ударов, но не что-то в себе. Меняются тренеры, но не Мурат. Виталий Сланов, Абель Санчес, Петро Диас, теперь в углу был Антон Кадушин. Я не знаю, пытались ли предыдущие наставники его переделать или научить чему-то новому, но фундамент, на котором строятся все его победы, — крепкая голова, низкий центр тяжести, жесткий хук и игнорировать все, что делает соперник. В принципе, все это же является и причиной его поражений. Хлипкая конструкция, скажете, у меня здесь? Ну спросите у Пулева. Его били разные люди, он может сравнить.
Более того, 44-летний Пулев лучше и осмысленнее боксирует чем 24-летний, так что оправдываться ему нечем. Да, контролировал бой. Темп был ему удобен, дистанция. Вроде бы и джеб работал, и справа пристрелялся, ответные удары Гассиева прилетали не так уж часто. А затем Кубрат как будто моргнул — и понял, что все кончено. Он принял этот исход с улыбкой, пытаясь соскрести себя с настила ринга и встать после того единственного левого хука, но ноги не слушались, в голове был туман. И, наверное, еще мысль: «Как тогда, с Кличко». Тоже левый хук.
В технике болгарина есть несколько дефектов, и один из них как раз фатальный, дыра под хук, когде соперник сокращает дистанцию. Правая рука Пулева, вместо того чтобы быть жестко приклеенной к челюсти, плавает в некотором отдалении от нее, а иногда даже мешает обзору. Тренерский штаб Гассиева, скорее всего, хорошо это понимал и смоделировал ситуацию, где тот раскроется. И он раскрылся.
Ошибочно будет считать, что Пулев был здесь для того, чтобы продать себя подороже. У него на столе уже лежало предложение от IBA защищать пояс против Гассиева, когда новым претендентом был объявлен непобежденный британский панчер Мозес Итаума. Сохрани пояс — и можно будет конкретно заработать на следующем поединке, особенно если организаторы будут платить саудовскими нефтедолларами. И Пулев вряд ли считал, что здесь в Дубае все будет легко. Чужая территория, но не такая враждебная, как Британия.
Все преимущества и недостатки Мурата известны, ясно, к чему готовиться. Нужно сохранять у себя пояс железно, потому что сейчас очень благоприятный период времени для элитных тяжей. Двадцать или тридцать лет назад это подразумевало жесткие звездюли за небольшие деньги, а затем тебя выбрасывали как отработанный материал. Исключения были, если ты Холифилд и у тебя контракт с Доном Кингом. Теперь, даже если ты неоднократно провалился в топ-боях, как Уайлдер, тебе все равно пытаются найти хороший бой. Даже если ты Джозеф Паркер, обвинялся в наркотрафике и попался на допинге — тебе еще дадут массу возможностей (и денег), даже Джаррелл Миллер, который скандалит, нападает на людей и не может справиться с лишним весом, имеет право на маленький кусочек счастья в Эр-Рияде. Как и Мартин Баколе. Время больших возможностей.
Какие возможности теперь у Мурата? Самые шикарные. Претендент Мозес Итаума — значит, защита пояса или в Эр-Рияде, или в Британии. Чемпион, который больше не абсолютный, да и вообще, похоже, «чемпион в отпуске» Александр Усик — тоже не особенно торопится сейчас выбирать сложных соперников, говорит, что следующий бой хочет провести против Уайлдера. Ну почему бы и нет, номинально получит победу (вероятно, нокаутом) над экс-чемпионом мира. И просто легкий бой. Не думаю, что стоит ждать результативных переговоров и скорого реванша Усик — Гассиев, но как минимум мы получаем новый сюжет, который можно подогревать ближайшие месяцы, а если вдруг они больше не встретятся, тут уже репутация Мурата не пострадает. Он сделал все для этого реванша, даже стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Да можно в целом просто взять топ-15 рейтинга любой из боксерских федераций и начинать перечислять. Нас устроит почти любой поединок, лишь бы не пауза в год-два, как это бывало у Гассиева раньше. Может быть, он и не выглядит таким монстром, как в первом тяжелом весе, когда объединял пояса и еще не проиграл Усику. Может быть, плохо, что за Муратом не стоит промоутер с политическим весом в боксе, но зато нет и сложных обязательств перед кем-то вроде Дона Кинга или Эла Хэймона.
Еще летом мне казалось, что у него есть два неторопливых года, для того чтобы пересобрать себя как боксера — а оказалось, что этого и не нужно. Титул можно взять и так. Окно возможностей открылось, и Гассиев вышвырнул из него Кубрата Пулева. Не факт, что владеть поясом он будет долго, но историческое достижение в какой-то степени уже есть, хотя бы в цифрах и буквах. И поэтому каждый бой будет иметь значение. И в каждом таком поединке — каждый левый хук в направлении цели.
Да, это не очень надежный фундамент, но раньше люди верили, что земля покоится на спинах четырех слонов, а они стоят на панцире огромной черепахи… Да и вообще, смотреть такой бокс — где расклад 50 на 50 и всегда может решить все вопросы мощный своевременный удар — веселее, чем ждать, пока саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх наиграется в «боксерскую монополию», а Усик решит, как и против кого ему стоит завершать карьеру.
Автор: Андрей Баздрев